Asielcentrum Leopoldsburg blijft langer open met meer asielzoekers

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Madhi (CD&V) heeft aan het gemeentebestuur van Leopoldsburg gevraagd om het centrum tijdelijk opnieuw op te schalen tot 500. Dat is nodig omdat er opnieuw meer asielzoekers het land binnenkomen en ook omdat door de overstromingen een aantal centra in Wallonië buiten gebruik zijn.

"Dit noodopvangcentrum is sinds 2019 terug open, voordien ook al in 2015 en 2016, dus we hebben er ervaring mee", zegt waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V). "De samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen en Fedasil verloopt goed en we hebben nauwelijks incidenten. Ook tijdens de covidpandemie is alles goed gegaan."