Afghaanse gezondheidszorg op instorten: "Medische voorraden geraken op, personeel al lang niet meer betaald"

In het ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen werken zo’n 450 mensen. Vooral vrouwen. "De meeste zijn blijven werken", zegt Bullens. "Ook na de machtsovername. We zien daar weinig verandering in." Tegelijk is het werk in het ziekenhuis wel toegenomen. "We hebben onze eetzaal omgebouwd om meer patiënten te kunnen opvangen."