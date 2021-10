Bank zet lijfwachten in om personeel naar Brussel-Noord te begeleiden omdat medewerkers zich onveilig voelen

De politie is op de hoogte van de problemen. "Wij werken samen met verschillende bedrijven in de buurt en met buurtbewoners die ons op de hoogte houden van de situatie", legt Audrey Dereymaeker van de politiezone Brussel-Noord uit. "Sinds begin dit jaar hebben we het aantal patrouilles al opgedreven. Maar de jongste weken is de situatie er nog op achteruit gegaan. Daarom zetten we nu ook later op de avond patrouilles in. We plannen ook grootschalige operaties de komende dagen, maar daarover kunnen we omwille van veiligheidsredenen niets kwijt. Daarnaast gaan we ook in overleg met de gemeentebesturen van Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek over welke bijkomende maatregelen we nog kunnen nemen."