Bekende gorilla Virungapark sterft in armen van verzorger

De gorilla stief in de armen van de verzorger die haar veertien jaar geleden heeft gered. Verzorger Bauman liet in een verklaring weten dat hij haar erg zal missen. "Het was een voorrecht om zo'n liefdevol wezen te ondersteunen en te verzorgen, wetende wat voor trauma Ndakasi op zeer jonge leeftijd heeft opgelopen", stond er te lezen.



"Het was Ndakasi's lieve karakter en intelligentie, die me hielpen om de connectie tussen de mens en mensapen te begrijpen. En waarom we alles moeten doen wat in onze macht ligt om deze dieren te beschermen", klonk het nog.