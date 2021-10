Al dubbel zoveel psychologen naar landbouwbedrijven: vooral in West-Vlaanderen zorgwekkend

De hulporganisatie "Boeren op een Kruispunt" helpt Vlaamse land- en tuinbouwers bij financiële, economische, psychologische, technische en sociale problemen. Dit jaar heeft de organisatie al meer dan 200 keer een psycholoog gestuurd naar landbouwers met mentale problemen. Dat is al dubbel zoveel dan vorig jaar.

Die toename heeft te maken met de coronacrisis, maar volgens de hulporganisatie heeft het ook te maken met de steeds strengere regelgeving en de lagere prijzen in de landbouw. Daardoor voelen veel boeren zich onvoldoende gewaardeerd voor hun werk. "Het is heel belangrijk om naar hen te luisteren en hun problemen serieus te nemen", zegt Els Verté van de vzw. Het merendeel van de psychologen ging langs in een bedrijf in West-Vlaanderen. Dat is op zich logisch, omdat die provincie het grootste aantal landbouwbedrijven telt.