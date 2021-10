Brug die als inspiratie diende voor de verhalen van Winnie de Poeh verkocht voor meer dan 150.000 euro

Alan Alexander Milne, de literaire vader van Winnie de Poeh trok regelmatig met zijn zoon, Christopher Robin Milne, die de inspiratiebron was voor het vriendje van Winnie de Poeh, naar deze brug in Ashdown Forest in het zuid-oosten van Engeland. Op de brug speelden ze een spelletje dat ze zelf hadden uitgevonden waarbij spelers elk een stok vanaf de brug stroomopwaarts gooien, de speler van wie de stok als eerste stroomafwaarts verschijnt, wint. Ze doopten het spel "Poohsticks", in het Nederlands te vertalen als "Poehstokken".