Actrice Chris Lomme doet droom van Roza (84) uit Meerhout uitkomen: koken in keuken van sterrenrestaurant

"Ik ben een fanatieke bewonderaar van verschillende keukens, en deze keuken vind ik echt fantastisch", vertelt Lomme enthousiast op Radio 2 Antwerpen. Dat beaamt ook Roza, die hier en daar een handje mag toesteken bij de voorbereidingen in de keuken. "Ik wilde altijd eens zien hoe alles in z'n werk gaat in een sterrenrestaurant. Ik had dit nooit verwacht, want het is nog helemaal anders dan de keuken bij ons op school. Daar maakten we dagelijkse kost voor de kinderen. Iets speciaals moest je daar niet maken, want dat lustten ze niet", vertelt ze.