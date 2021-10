Terug van weggeweest (op vraag van een fan): Russisch meisjesduo t.A.T.u. staat in 2022 weer op het podium

Het Russische meisjesduo t.A.T.u. wordt opgericht in 1999, als uitloper van een kinderpopgroepje. Meteen bij hun grote doorbraak in 2002 doen ze veel stof opwaaien. Geheel in de lijn met hun groepsnaam - die in het Russisch "dit meisje wil dat meisje" betekent - bestaan hun podiumact en videoclips uit lesbische liefdestaferelen.

In de veelbesproken clip van hun grote hit "All the things she said" kussen zangeressen Lena Katina en Julia Volkova - op dat moment minderjarig - elkaar, in de gietende regenen gekleed in schooluniformen. t.A.T.u. wordt gepromoot als een zingend lesbisch koppel, maar dat blijkt een marketingstunt, zo geven de meisjes toe.