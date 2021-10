Pools Grondwettelijk Hof schuift Europees Hof voor Justitie aan de kant: welke gevolgen heeft dit?

Deze uitspraak ondergraaft een basisprincipe van de Europese Unie. "In principe hebben Europese wetten en verdragen voorrang op nationale wetten", zegt Europakenner Rob Heirbaut.

"Als er twijfel is, is er één scheidsrechter: het Europese Hof van Justitie. Dat bepaalt dan wie er gelijk heeft. Het Poolse Hof zegt nu eigenlijk: wij erkennen die scheidsrechter niet. Wij hebben nooit de macht gegeven aan die scheidsrechter. Wij kunnen onze eigen interpretatie geven aan Europese regels en arresten."

De vraag is wel nog of Polen deze uitspraak zal doorzetten. "Dat is nog afwachten", zegt Oost-Europakenner Michiel Luining. "Ze hebben in het verleden al eens een uitspraak gedaan, maar dan niet gepubliceerd. Ook deze uitspraak moet eerst nog gepubliceerd worden voordat ze echt rechtsgeldig is."