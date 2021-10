Energieprijzen swingen de pan uit, kan je nu met een groepsaankoop een goeie zaak doen?

De reclamecampagnes voor groepsaankopen zijn alom aanwezig, ook nu de energieprijzen stijgen. Zo is er de campagne van de groepsaankoop van iChooser. "Wil je op een eenvoudige manier besparen op je energiefactuur? Schrijf je dan gratis en vrijblijvend in voor deze groepsaankoop. Hoe meer inschrijvingen we verzamelen, hoe groter ook jouw besparing kan zijn. Je hebt nog tijd tot en met dinsdag 12 oktober 2021." Maar maakt zo'n groepsaankoop op dit moment iets uit. De prijzen zijn toch voor iedereen hoog nu die een nieuw contract wil?

Het is zeker niet interessant voor consumenten die op dit moment een energiecontract hebben met een vast tarief dat nog voor september is afgesloten. Die groep klanten kan wellicht geen beter tarief vinden dit najaar en zitten goed tot wanneer hun contract afloopt natuurlijk. Voor wie een variabel tarief heeft of voor wie nu op zoek moet naar een nieuw contract, kan het wel interessant zijn. Ook omdat wie zich inschrijft niet verplicht is om het uiteindelijke voorstel te aanvaarden.

"Groepsaankopen zijn zeker nu interessant"

De organisatoren van de groepsaankopen zelf vinden het "zeker nu" interessant. "Alle mensen bij wie het energiecontract afloopt merken dat de tarieven sterk stijgen want de marktprijs is gestegen, of je nu bij dezelfde energieleverancier blijft of verandert van energieleverancier," meent Frederic Dumalin van iChoosr. Net in die situatie is een groepsaankoop interessant: “Ook al zijn de energietarieven hoger en gaat iedereen extra betalen, wij proberen de prijsstijging zo klein mogelijk te houden. We werken met een onafhankelijke veiling en zoeken naar een voordelig tarief. In het verleden waren de tarieven binnen groepsaankoop bij de laagste binnen de markt, we zien niet in waarom dat nu anders zou zijn. Ik kan nog geen beloftes maken, maar ik ga er vanuit dat het lager zal zijn.“

We gaan sowieso meer betalen dan vorig jaar, ook via een groepsaankoop

Toch merken luisteraars op dat het contract dat ze onlangs nog afsloten via een groepsaankoop duurder uitvalt dan hun vorige contract. Bij luisteraar Herman Vedts uit Keerbergen bijvoorbeeld is het 70 euro per maand duurder. Dat klopt, zegt Frederic Dumalin: “We zien ook mensen wiens tarief omhoog gaat, maar je mag de vergelijking niet maken met je contract van enkele maanden of een jaar geleden. Dat gaat over prijzen die in het verleden zijn opgemaakt. Vorig jaar waren de prijzen uitzonderlijk laag." Ook de komende maanden zullen de voorstellen zeker hoger liggen dan die van een jaar eerder.



“Je moet een vergelijking maken met de geldende tarieven op dat moment, zo kun je een goede en juistere vergelijking maken. Herman betaalt nu 70 euro meer, maar wat zou hij meer betaald hebben zonder groepsaankoop? Klanten zijn trouwens via de nieuwsbrief gewaarschuwd dat er prijsstijgingen op komst waren.” merkt Frederic Dumalin op.

Tarieven vergelijken loont altijd

De CREG, de federale waakhond van de energiemarkt, bevestigt bij De inspecteur dat een groepsaankoop interessant kan zijn, vooral ook omdat wie zich inschrijft niet verplicht is om het uiteindelijke voorstel aan te nemen. De prijzen zijn nu inderdaad historisch hoog, dus misschien kan je via een groepsaankoop toch nog een iets scherpere prijs vinden, omdat je samen met veel andere klanten overstapt. En bovendien raden zijn aan om het voorstel dat je krijgt via een groepsaankoop nog even te toetsen, bijvoorbeeld via de V-test van de VREG of de CREG-scan om te bekijken of er nog een goedkoper energiecontract te vinden is.

En wie kiest voor een systeem van groepsaankopen, moet ook wel actief bezig blijven met zijn contracten volgend jaar. Want een contract bij een groepsaankoop loopt altijd maar één jaar. Dat betekent dat je volgend jaar goed moet opvolgen of je tegen een interessante prijs bij die leverancier kan blijven. Want nu gebeurt het soms dat een leverancier zo'n contract zo goed als stilzwijgend verlengd, maar dan tegen een hoger tarief. Elk jaar opnieuw deelnemen om een zo voordelig mogelijk contract te vinden kan ook, maar dat betekent wel dat je er elke keer weer even werk van moet maken.