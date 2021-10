Gentse studentenverenigingen ondertekenen vanavond het doopdecreet en maken nieuwe versie 

Het Gentse doopdecreet werd in 2007 opgesteld. "Het kwam er vooral om te voorkomen dat dopen steeds erger en erger worden", legt Nicolas Van der Eecken uit. Hij is studentenbeheerder van de Gentse universiteit. "Want dat is een tendens die we zien. Stel je voor: iemand wordt gedoopt. Wanneer die persoon het jaar erop zelf een doop moet organiseren, zal die denken: "ik moest dit doen tijdens mijn doop, dus ik laat de nieuwe dopeling iets doen dat minstens even erg is." Die curve, dat versterkende effect, wilden wij tegenhouden. En dat is ook gelukt met het charter."