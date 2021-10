Duitsland en Denemarken repatriëren IS-vrouwen en hun kinderen uit Syrië

Duitsland heeft acht vrouwen, die terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) steunden, en 23 kinderen vanuit het noorden van Syrië gerepatrieerd. Het gaat om de grootste gelijkaardige operatie in Duitsland sinds 2019. Bij dezelfde operatie haalde ook Denemarken vrouwen en kinderen terug. Eerder heeft ook België vanuit hetzelfde kamp in het noorden van Syrië vrouwen en kinderen gerepatrieerd.