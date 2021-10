Erwin en Sabine krijgen palliatieve ondersteuning: "Wij hebben veel aan de gesprekken met hen"

"We zijn er voor iedereen die betrokken is: voor Erwin, zijn vrouw, hun kinderen, maar ook voor de verpleegkundigen en de artsen", zegt Linda. Over het echte einde kan er ook gesproken worden, als daar nood aan is. "We merken dat gaandeweg, als er vragen over komen. We gaan erop in als mensen dat aangeven." Maar het is moeilijk om over te praten, vindt Erwin nu. "Het wordt voor mij zelfs moeilijker." Samen met Pallion werd er op papier gezet wat Erwin nog wil krijgen van behandeling. "Dat is allemaal ondertekend, en dat geeft rust", besluit Sabine.