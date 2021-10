Sensoren in 8 waterzuiveringsstations in Limburg moeten Aquafin waarschuwen voor gevaarlijke lozingen

De waterzuiveringsstations zijn nu ook al uitgerust met allerlei sensoren, om de waterkwaliteit op te volgen. Van zodra de werking niet meer optimaal is, loopt er bij Aquafin een melding binnen en wordt er ter plekke nagegaan wat er precies aan de hand is. Maar in maart ging het tijdens zo'n controle in Lanaken mis. "Toen de medewerkers wilden onderzoeken wat er fout was met het zuiveringsproces, werden hun ogen ernstig geïrriteerd", vertelt Valerie Lievens van Aquafin. "Toch was er op het eerste zicht niets te zien aan dat afvalwater. Achteraf bleek dat er afval van een drugslab geloosd was."