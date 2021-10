Geen zware vrachtwagens meer door het centrum van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, tenzij om te laden of lossen

Twee jaar geleden kwam er al een randweg om de overlast van de zware vrachtwagens in de gemeenten aan te pakken, maar die bracht niet genoeg verbetering. Nu is er dus een verbod. "Op de gewestwegen komen verbodsborden, en daarnaast gaan we met de bedrijven in communicatie", zegt schepen Loots. "We gaan aan de bedrijven hier uitleg geven over hoe het plan opgevolgd moet worden. We zullen ook een kaartje voorzien zodat ze hun internationale contacten kunnen wijzen op de gewijzigde situatie."