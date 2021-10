"Geestenspiegel" van astronoom van Engelse koningin Elizabeth I komt oorspronkelijk van de Azteken

De naam van een god van de Azteken, Tezcatlipoca, wordt zelfs vertaald als 'Rokende spiegel' en hij wordt vaak afgebeeld met ronde obsidiaanspiegels op zijn kleding, als symbool van voorgevoelens en kracht.

Die symbolische waarde kan het aantrekkelijk hebben gemaakt voor Europeanen om na de overwinning op de Azteken dergelijke voorwerpen te verzamelen en mee naar huis te brengen. Het feit dat spiegels ook in Europa vaak beschouwd werden als magische voorwerpen, kan nog een bijkomende motivatie geweest zijn.

"De 16e eeuw was een periode waarin nieuwe exotische voorwerpen naar Europa gebracht werden vanuit de Nieuwe Wereld ", zei Campbell.

De Azteekse spiegels waren zulke nieuwe en exotische objecten die in vele vroege collecties een plaats vonden. Verhalen over de betekenis van de spiegels zijn mogelijk met hen meegereisd en kunnen John Dee ertoe aangezet hebben de spiegel te kopen toen hij hem in Europa tegenkwam, aldus de onderzoekers.

De studie van de onderzoekers van de University of Manchester, het Sobolev Instituut voor Geologie en Mineralogie in Novosibirsk en de University of Missouri is gepubliceerd in Antiquity. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van Antiquity Publications.