Grondwettelijk Hof in Polen beslist dat Pools recht zwaarder weegt dan Europees recht

Het proces komt voort uit een conflict over de hervormingen van het rechtsstelsel in Polen. Volgens de Europese Commissie wordt de onafhankelijke rechtspraak ondermijnd, terwijl Warschau net claimt dat de EU zich onterecht met de interne aangelegenheden van een lidstaat bemoeit.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki vroeg daarom aan het Hof om een uitspraak te doen over de vraag of het Europees recht boven het Poolse recht staat. De premier ligt hierover al jaren in de clinch met de Europese Commissie.



De gevolgen van deze uitspraak zijn nog niet duidelijk. Volgens waarnemers trekt deze uitspraak het lidmaatschap van Polen in twijfel. Het land zou ook rekening moeten houden met het feit dat Europa de geldkraan kan dichtdraaien.