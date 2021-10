Corona-uitbraak in Gistel: twee klassen en burgemeester in quarantaine

Dinsdag werden in Gistel 21 besmettingen met corona vastgesteld. Vijftien daarvan zijn vastgesteld in de Gemeentelijk Basisschool "De Horizon" in de deelgemeente Snaaskerke. Daardoor zitten het vijfde en het zesde leerjaar nu in quarantaine. Zij krijgen nu les vanop afstand.



Maar ook in andere klassen werd een besmetting vastgesteld. Daarom neemt de school de nodige maatregelen: er is geen busvervoer, er zijn geen warme maaltijden en er is geen voor- en naschoolse opvang. "Dat is pittig voor de leerkrachten, want ze moeten de hele dag met hun leerlingen in de klas blijven, maar zo blijven ze wel elk in hun eigen bubbel", zegt schepen van onderwijs Michel Vincke. De leerlingen van "De Horizon" zijn intussen ook allemaal getest op corona. De resultaten daarvan worden vandaag verwacht.

Ook op het stadhuis van Gistel is een besmetting vastgesteld. Daarom werken ze voorlopig weer enkel op afspraak. Ook burgemeester van Gistel Gauthier Defreyne zit in quarantaine na een hoogrisicocontact.