Grote verkeersproblemen verwacht in Roosdaal, Ternat en Liedekerke door werken: "Mensen zullen lange omleidingen moeten volgen"

De riolering op de Ijzerenkruisstraat wordt vernieuwd en er komen ook nieuwe voet- en fietspaden. De gemeentebesturen van Roosdaal, Ternat en Liedekerke hebben samen met de politie verschillende omleidingen uitgestippeld. "We hebben een heleboel scenario's bekeken", vertelt schepen van Roosdaal Emmanuel de Béthune (CD&V). "We zijn tot de conclusie gekomen dat korte omleidingen niet haalbaar zijn, want die lopen langs smalle landbouwwegen. En het gaat om 3.000 voertuigen die hier dagelijks passeren, die kunnen mekaar niet kruisen op die smalle wegen. Daarom hebben we iets langere omleidingen voorzien. We hadden het de mensen graag gemakkelijker gemaakt, maar het kan niet anders."

Meer informatie over de omleidingen vind je op de websites van de betrokken gemeenten.