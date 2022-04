Zanger en bassist Henny Vrienten (73) van de Nederlandse band Doe Maar overleden

Henny Vrienten, zanger en bassist van de Nederlandse band Doe Maar is overleden. Er is niet bekendgemaakt waaraan Vrienten is overleden, maar hij was al langere tijd ziek. Hem enkel verengen tot tieneridool en enkele Doe Maar-klassiekers als pakweg "Doris Day" of "1 nacht alleen" is te kort door de bocht: ook zijn muzikale solo-parcours voor en achter de schermen is bepaald indrukwekkend te noemen. Hij componeerde, naar eigen schatting, zo'n 2.000 muziekwerken bij elkaar.