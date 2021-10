Het walhalla voor liefhebbers van oldtimers gaat van start: de Zoute Grand Prix

Vandaag start in Knokke-Heist de Zoute Grand Prix: het evenement voor liefhebbers van oldtimers en exclusieve bolides. Wat begon als een oldtimerrally met een groep vrienden, mondde uit in een internationale organisatie met evenementen over heel Europa.

Organisator Filip Bourgoo herinnert zich het begin nog goed: "Ik had zelf al heel wat oldtimerrallies gereden in mijn leven en we zochten naar een betere versie, die in onze eigen omgeving plaatsvond. In 2010 zetten we de stap en organiseerden we voor de eerste keer een oldtimerrally met start en aankomst in Knokke-Heist. Ondertussen zijn ook Brugge en Oostende betrokken bij de organisatie zodat we het publiek meer kunnen spreiden."