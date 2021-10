Genkse jongeren organiseren zélf hun feestjes: "Aftrap met Secret Rave in de voetgangerstunnel"

Bram Guldolf van eventcollectief Noctis is alvast erg enthousiast. “Wij geven al zeven jaar feestjes in Genk. Twee jaar geleden kregen we het voor mekaar om iets te organiseren onder de mijnschachten in Winterslag. Het feest was top, maar de organisatie vooraf was een heel gedoe. Er was geen duidelijk punt waartoe wij ons konden richten voor hulp. Hete Kolen moet dat soort praktische problemen van de kaart vegen."

"De stad heeft ons gevraagd om tijdens het lanceringsweekend van Hete Kolen een evenement te organiseren, en dat doen we natuurlijk met plezier", gaat Guldolf verder. "De locatie was lang geheim, een beetje raveparty-achtig, maar vandaag mogen we verklappen dat het om de voetgangerstunnel onder de Europalaan gaat. Hopelijk zet dit andere jongeren aan het denken over de vele mogelijkheden om zelf iets op poten te zetten. Onze stad heeft alles in huis om een feeststad te worden: coole locaties én bruisende jeugd. Het is de bedoeling dat Genkenaren niet altijd naar Hasselt of Leuven moeten gaan om te dansen, maar ook dichtbij huis hun slag kunnen slaan."