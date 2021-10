Himo Willebroek en Heilig Hart van Maria in Berlaar verkozen tot Afvalarme School

De scholen moesten zich vijf jaar lang inzetten voor het milieu. Sommige scholen hebben drinkwaterfonteintjes gezet, of ze houden kippen om geen etensresten te verspillen. Basisschool Himo in Willebroek heeft zelfs de afvalbakken op de speelplaats verwijderd. "We hebben allerlei acties gedaan om afval te vermijden. De leerlingen gebruik drinkbussen en koekendoosjes bijvoorbeeld", vertellen juffen Jess en Ellen. "Leerlingen gaan ook van klas tot klas om te sensibiliseren. Wij vinden weinig tot geen afval meer op school".



In elke gemeente van IVAREM werden aan ook drie scholen een gouden, zilveren en bronzen medaille uitgereikt. En de komende vier schooljaren kunnen de scholen in de Mechelse regio zich opnieuw inzetten voor de trofee van Afvalarme School 2025.