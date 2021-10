Tibe (12) kroont zich tot eerste "Homo Universalis Ketnet": "Had geen schrik om te verliezen"

In de "Iedereen beroemd"-rubriek "Homo Universalis" gingen 100 kandidaten met elkaar de strijd aan in ogenschijnlijk eenvoudige huis-, tuin-, en keukenopdrachten. Voor "Homo Universalis Ketnet" zijn 25 kinderen met elkaar in competitie gegaan. Elke dag valt degene af die het minst goed presteert in de proef.

In de finale moesten finalisten Tibe van Bouwel (12) en Lina Smets (10) de puzzelstukken verzamelen, een puzzel maken, de kluis openkrijgen, een ballon prikken en uiteindelijk hun wrapper (Sien Wynants of Gloria Monserez) besmeuren. Iets waar Tibe het snelst in slaagde.

“Ik ben eraan begonnen met veel goesting in deze unieke ervaring. Geen schrik om te verliezen, want ik wilde maar één keer winnen... Verre van perfect, maar de eerste Homo Universalis Ketnet! I did it!", aldus Tibe in een eerste reactie.