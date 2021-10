Huurders van slecht geïsoleerde woningen ongerust nu energieprijzen stijgen, huurbonden willen renovatiepremies

We leggen de vraag voor aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). “Om de energiekwaliteit van de private huurwoningen omhoog te krikken, verstrengen we vanuit de Vlaamse overheid stelselmatig de energienormen waaraan een huurwoning moet voldoen. In 2020 hebben we daar al stappen voor ondernomen, in 2023 worden de normen nog strenger. Haalt een woning die norm niet, dan mag de verhuurder deze niet meer verhuren.”