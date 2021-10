Een boek ontlenen kan nu ook in de stations van Tienen, Liedekerke en Vilvoorde: "Enjoy a Book"

"Voor ons zijn stations plekken waar er geleefd wordt en daarom zetten we kleine bibliotheekjes in de stations", vertelt woordvoeder van de NMBS Bart Crols. "Mensen kunnen daar een boek nemen om te lezen in de trein. En dan kunnen ze dat later terugleggen. Maar ze kunnen er ook zelf een boek achterlaten. Ik denk dat veel mensen een treinrit zien als een moment voor zichzelf en dan is het lezen van een boek ideaal. En dit is ook een gemakkelijke manier om iedereen toegang te verschaffen tot cultuur."