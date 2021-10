Borstkanker is niet enkel een vrouwenzaak, mannen getuigen: "Als je iets voelt of je twijfelt, ga naar de dokter"

Een jaar lang heeft Kevin chemo en operaties gehad. De linkerborst en de okselklieren zijn volledig weggenomen. Er volgden ook nog bestralingen. "Een groot deel van het traject is tijdens volle coronaperiode gebeurd, ons zoontje is toen ook geboren. Dat viel al bij al wel mee omdat het toen veel rustiger was en er bijvoorbeeld geen bezoek kon komen. We hebben het altijd zo positief mogelijk proberen te bekijken.

"Nu ben ik fysiek terug in orde en kan ik mijn zoontje oppakken. Ik heb maar één goede raad: als je iets voelt of als je twijfelt, ga naar de dokter." Kevin heeft ook meegewerkt aan Cups of Courage en liet samen met nog twee andere ex-borstkankerpatiënten een koffiekop maken van hoe zijn borst nu is. De opbrengst is bestemd voor verder onderzoek van het VUB Yamina Krossa Fonds. Meer info staat op www.cupsofcourage.be