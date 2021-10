Kinderrechtencommissaris kritisch over VTM-programma "Ik wil een kind": "Kind is geen object, en blijft er levenslang"

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens, die niet betrokken is bij het VTM-programma, heeft haar bedenkingen bij dit televisieformat. "Dat de thematiek van wensouderschap onder de aandacht komt in een televisieprogramma, is positief, want dit kan het maatschappelijk debat openen. Een duidingsprogramma over wensouders en hun gezin zou zinvol zijn, bij de formule van "Ik wil een kind" heb ik mijn twijfels", zegt ze daarover.

Naast het opzet stuit ook de titel Vrijens voor de borst. "Alle begrip voor mensen die een kinderwens koesteren, dat is iets heel fundamenteels. Maar met de titel "Ik wil een kind" vraag ik me oprecht af in welke mate er aandacht is voor het belang van het toekomstige kind, en in welke mate er in het belang van dat kind gehandeld zal worden", aldus Vrijens.

"Kinderen krijgen wordt voorgesteld als iets wat te regelen valt, als je dat maar wil. Iets heel simplistisch, terwijl de realiteit van ouderschap - en zeker van wensouderschap - een pak complexer is. In de praktijk hebben de mensen die samen voor wensouderschap kiezen meestal een vertrouwensband, en wordt die keuze niet lichtzinnig gemaakt, maar pas na jaren, en er als het gevoel er is "we gaan dit kunnen samen"."