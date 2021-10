Limburgse wolf vermist: "Moeten rekening houden met vergiftiging"

De vermiste wolf is een van de welpen van 2020, vertelt Joachim Mergeay van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). "Het laatste spoor dat we van wolf GW1963m hebben is van 9 april 2021." Het INBO ging er aanvankelijk vanuit dat de wolf was weggetrokken uit Limburg, maar het afgelopen half jaar is er geen enkel spoor van die wolf opgedoken in Europa. "Van alle wolvenuitwerpselen of alle aangevallen vee worden DNA-stalen genomen. Zo zouden we kunnen achterhalen waar de wolf naartoe getrokken is. Maar tot nu toe hebben we niets gevonden."

Het INBO houdt er rekening mee dat die wolf mogelijk werd vergiftigd, omdat er in het voorjaar nog enkele vergiftigingen werden vastgesteld in het leefgebied van de wolven. "Op 10 mei stierf aan de plas van Kelchterhoef een Duitse herder na het eten van gif. Begin juni stierf een kuddebewakingshond van herder Johan Schouteden, na het eten van vergiftigd vlees op het schietterrein van Helchteren. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft kort daarna ook vergiftigde vleesballen met gif gevonden op het schietterrein."