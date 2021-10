Man van 70 komt om door CO-vergiftiging: "Laat je verwarmingsinstallatie controleren door een technicus"

De brandweer van Brussel vermoedt dat een oude gaskachel de oorzaak is. CO is een dodelijk gas dat vrijkomt wanneer er een slechte verbranding is, dat gebeurt vaak bij oude of slecht geïnstalleerde toestellen. En daarom roept de Brusselse brandweer op om verwarmingsinstallaties en boilers te laten plaatsen door een erkend technicus. Het is ook belangrijk dat je ze laat onderhouden en controleren. Een goeie verluchting kan ook helpen om het gas niet te laten ophopen.