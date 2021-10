Mechelen heeft opnieuw een stadsbioscoop: Cinema Lumière opent de deuren

In de drie zalen samen is er plaats voor 250 bezoekers. Er is ook een café, LUX28, van de stadsbrouwerij Het Anker. Het is de bedoeling dat Cinema Lumière een ontmoetingsplek wordt voor alle Mechelaars. "Ook het gebouw is een pareltje en op zich al een hele beleving", zegt Jon Michelena van Lumière. "Dit is misschien wel de mooiste cinema in België. Het is een monumentaal gebouw, met een toren waarin drie zalen op elkaar zijn gestapeld. De zalen zelf zijn compact. De grandeur van de oude stadsfeestzaal met die gezellige, knusse bioscoopzaaltjes is een unieke combinatie". Het totale project heeft 4 miljoen gekost. De stad betaalt de helft. Het overige geld komt van Vlaanderen en uitbater Lumière.