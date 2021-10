Mic Mac Minuscule geeft ouders in spe een duurzaam alternatief: "tweedehands babyspullen kunnen ook hip zijn" 

Mic Mac Minuscule recycleert gebruikte babyspullen om een duurzaam alternatief aan ouders in spe aan te bieden. Van de 25 locaties in heel Vlaanderen zijn er acht in Antwerpen. "Het is echt een succes. We merken dat jonge ouders meer en meer aandacht hebben voor klimaatvriendelijker leven", vertelt Lotte van Mic Mac Minuscule.