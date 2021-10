Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil zwarte lijst belastingparadijzen uitbreiden

De liberale MR voelt zich als enige geroepen om wat tegengas te geven. Kamerlid Vincent Scourneau (MR) vindt al die verontwaardiging vooral "veel theater en gegesticuleer" en wijst erop dat belastingontwijking niet noodzakelijk gelijkstaat met fiscale fraude. We moeten fiscale fraude bestrijden, maar niet iedereen die een rekening in het buitenland heeft, is een fraudeur." Scourneau heeft het dan over mensen die een rekening in het buitenland hebben om bijvoorbeeld de energierekening van hun tweeden verblijf in het buitenland te betalen.

Minister van Peteghem heeft het duidelijk over een ander soort bankrekeningen. "We kunnen blijven zeggen dat offshore-constructies in belastingparadijzen een legale basis hebben en gebruikt kunnen worden om economische redenen", aldus de minister van Financiën. "Belastingontduiking via offshore-constructies en agressieve grensoverschrijdende fiscale planning blijft ook na de Panama Papers een ernstig probleem."