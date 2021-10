Zeker 20 doden en meer dan 200 gewonden bij aardbeving in Pakistan

In Pakistan, in het zuiden van het land, zijn bij een krachtige aardbeving minstens 20 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook zeker 200 gewonden. Dat hebben lokale autoreiten gemeld. Minstens één koolmijn stortte in en meer dan honderd lemen huizen vielen in elkaar. De beving had volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS een magnitude van 5,9.