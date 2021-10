Mobiele fietsparkings in Geel testen uit waar er definitieve oplossingen kunnen komen

Er zijn wel eens klachten over fietsen die her en der in de winkelstraten worden gezet. Zomaar parkeerplaatsen voor auto's inruilen voor fietsen, valt niet bij iedereen in goede aarde. Daarom staan er nu op enkele parkeerplaatsen fietsvlonders om uit te proberen waar een permanente fietsenparking nuttig kan zijn. "Het gaat dus telkens om een verplaatsbare proefopstelling. Als de test is gebeurd, gaan de vlonders naar een nieuwe locatie", vertelt schepen van mobiliteit en fietsbeleid Marlon Pareijn (CD&V). "We krijgen regelmatig meldingen van inwoners en handelaars dat er ergens fietsplaatsen te weinig zijn. Dan gaan we dus testen of het een goede locatie is".



In totaal staan er nu zes fietsvlonders in Geel. De stad, UNIZO en de handelaarsvereniging Geel Centrum hebben er elke twee aangekocht.