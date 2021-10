Moskee in Maasmechelen wil al jaren erkenning: "Dat zou een goede zaak zijn", zegt burgemeester Terwingen

Burgemeester Terwingen staat in ieder geval achter het principe van het erkennen van geloofsgemeenschappen en verenigingen die goed werken. "Deze moskee levert goed werk", zegt hij. "Ze is ook transparant en werkt goed samen met de gemeente en de provincie. Een erkenning zorgt volgens mij voor een goede evaluatie en controle van zo'n moskee, dus ik denk dat dat een goede zaak is."