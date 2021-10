Race met de fiets tegen gigantische T. rex op interactieve dino-expo in Brussel

Net zoals in Leiden start de expo met een 3D-print van een skelet van de vrouwelijke tyrannosaurus "Trix". De botten van het beest dat 67 miljoen jaar geleden leefde, werden opgegraven in Montana in de Verenigde Staten. Wat volgt is een uitgebreide uitleg over het skelet: het tijdperk waarin deze dino leefde, wat ze at, hoe haar hersenen werkten en hoe oud ze was toen ze stierf.