Na 50 jaar is kogel eindelijk door de kerk: de Noord-Zuid loopt in Houthalen-Helchteren door tunnels

De vorige Vlaamse regering was al die juridische gevechten beu en besliste om met een wit blad te beginnen. Alle opties lagen opnieuw open en de Werkvennootschap zou die moeten onderzoeken. Dat onderzoek is intussen vier jaar aan de gang, en dat leverde 7 mogelijke alternatieven op en daarvan bleven er uiteindelijk 3 over. Maar daar zijn er dan toch weer 2 nieuwe bijgekomen, dat waren dan combinaties van die overgebleven alternatieven.

5 alternatieven dus. Samengevat komt er op neer dat er vier alternatieven zijn waarbij tunnels onder de Grote Baan in Helchteren en Houthalen zullen gegraven worden. Het plaatselijke verkeer zou nog wel bovengronds kunnen rijden.

Die vier verschillen alleen in de manier waarop het verkeer dat die Noord-Zuidverbinding kruist aansluit op de Noord-Zuid: ofwel komen er vertakkingen in de tunnels ofwel rijdt dat oost-westverkeer bovengronds.

En dan was er nog de vijfde mogelijke oplossing en dat is een Oostelijke omleidingweg die vertrekt aan het op-en afrittencomplex van de E314 en dan via ondermeer Europark ten noorden van Helchteren weer aantakt op de N-74. Ook in dit alternatief is er sprake van een tunnel maar dan wel een geboorde tunnel die onder het gebied van de Hofstraat en onder Ten Hout loopt.



Uiteindelijk is het dus een alternatief met twee tunnels geworden in Houthalen en Helchteren. Daarnaast rijdt er een elektrische trambus op een eigen bedding.