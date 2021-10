Nieuwe fiets- en faunatunnel in Dilsen-Stokkem moet alweer een nacht dicht wegens slecht wegdek

Pas een aantal weken geleden is de fiets- en faunatunnel geopend, en erboven was een nieuwe weg aangelegd in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Maar die weg heeft de kwaliteitsproeven niet doorstaan. De aansluitingen op de brugvoegen zijn onvoldoende vlak, dat is hinderlijk voor de auto's die er over rijden en ook dreigt het wegdek snel beschadigd te geraken.