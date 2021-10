Verkoop vastgoed blijft hard gaan, ook bouwgrond en garages in trek: "Zulke prijsstijgingen nog niet vaak gezien"

De zomerperiode is voor vastgoed doorgaans een wat rustigere periode. Maar het aantal transacties ligt toch 16,2 procent hoger dan in de zomer van 2019. Vergelijken met 2020 is moeilijk omdat tijdens dat coronajaar de vastgoedmarkt lange tijd heeft stilgelegen. "Zoveel activiteit in een zomerperiode en zulke grote prijsstijgingen in 9 maanden tijd, dat hebben we nog niet vaak meegemaakt", zegt Bart Van Opstal van de Federatie van Notarissen.