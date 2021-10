Opnieuw jonge voetballer in overleden in Oost-Vlaanderen nadat hij tijdens wedstrijd onwel was geworden

Voor de tweede keer in een maand tijd is in Oost-Vlaanderen een jonge voetballer overleden, nadat hij onwel was geworden tijdens een wedstrijd. Hammenaar Niels De Wulf (27) van White Star Sombeke vocht nog enkele dagen voor zijn leven, maar verloor de strijd in het ziekenhuis. "Het is onwezenlijk. Niels was fysiek de beste van onze ploeg", zegt een ploegmaat.