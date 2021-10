Parket Antwerpen wil overtreders antiracismewet naar Kazerne Dossin sturen

Het Antwerpse parket wil vanaf nu mensen die de discriminatiewetgeving overtreden hebben, naar Kazerne Dossin sturen. Dat is het museum in Mechelen dat terugblikt op de Holocaust en de deportatie van 25.000 joden in de loop van de Tweede Wereldoorlog.

"Er komen al heel wat mensen naar hier, in verschillende trajecten, zowel individuele personen als scholen. Maar hier zetten wij graag onze schouders onder. We denken dat dit tot veel meer resultaat kan leiden dan heel wat andere, puur rechterlijke acties", zegt Tomas Baum, de directeur van Kazerne Dossin.

Hoe gaat het dan in zijn werk? "Iemand biedt zich aan, maakt een afspraak en komt langs. Dan krijgt hij of zij een rondleiding in het museum door een speciaal daartoe opgeleide gids. Achteraf is er een gesprek over het bezoek met de persoon, die dan ook kan reflecteren over het eigen gedrag en dan hopelijk inziet dat hij of zij in de toekomst beter anders handelt of reageert. Over de eventuele seponering van het dossier hebben wij niets te zeggen, dat is werk voor het parket, elk blijft in zijn rol natuurlijk."

Het is een pilootproject, maar verwacht wordt dat andere parketten het Antwerpse voorbeeld ­zullen volgen. "De samenwerking klinkt misschien ongewoon, maar het is niet alleen aan justitie en politie om alle samen­levings­problemen op te lossen", volgens ­Franky De Keyzer, initiatiefnemer én de Antwerpse procureur des Konings. "Zeker voor dit doelpubliek zijn hoge geldboetes of lange ­gevangenisstraffen niet per se ­effectief. Uit onderzoek blijkt ook dat slachtoffers het belangrijker vinden dat daders tot inzicht komen. Het is hen niet zozeer om die bestraffing te doen."