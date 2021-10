Postzegels worden 8 tot 18 procent duurder vanaf 1 januari

"Deze herziening van de tarieven voor postzegels compenseert gedeeltelijk de stijging van de kosten per uitgereikte brief, die wordt veroorzaakt door de felle daling van de brievenpost (31 procent minder in de laatste 5 jaar), die te wijten is aan de toenemende digitale communicatie", zegt Bpost in een persbericht. "Deze prijsaanpassing stelt ons in staat om voor elke burger een kwaliteitsvolle universele postdienst te blijven garanderen zonder subsidie door de Belgische staat."