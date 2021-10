Prehistorische begraafplaats ontdekt in Holsbeek: "Zeker 3.000 jaar oud"

Met alle vondsten kunnen de archeologen een beeld schetsen van hoe het leven er voor de Holsbekenaren 3.000 jaar geleden uitzag. "Dankzij al het materiaal dat we vinden, gaan we kunnen achterhalen of het rijke mensen waren of armen die hier leefden, welke gewoontes hadden ze, wat aten ze? Dat gaan we kunnen zien met de stalen die we nemen. Zo kunnen we leren hoe de mensen in Holsbeek er vroeger uitzagen." Al is het daar nog even op wachten. "Tegen kerstmis hopen we klaar te zijn en onze bevindingen openbaar te maken", besluit Annelies.