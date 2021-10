Prins Andrew mag geheim document in rechtszaak over misbruik inkijken

Giuffre zegt dat ze als 17-jarig meisje via het netwerk van Epstein en Maxwell in contact gekomen is met prins Andrew. Volgens haar heeft de prins haar drie keer seksueel misbruikt, in een appartement van Jeffrey Epstein in New York, in de Britse hoofdstad Londen en op Epsteins privé-eiland in de Caraïben.

In augustus spande Giuffre in de Verenigde Staten een rechtszaak in tegen prins Andrew. Ze beschuldigt de prins van aanranding en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed. Ze wil dat hij zich verantwoordt en eist een schadevergoeding en een straf. Of prins Andrew actief zal meewerken aan de rechtszaak, is nog maar de vraag.