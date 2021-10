Problemen bij één van de drie telecomoperatoren bij het versturen van test-sms'en van BE-Alert in onze provincie

Normaal krijgt alleen wie zich registreert op BE-Alert een bericht als er een groot incident is. Toch is het soms nodig om snel iedereen te kunnen bereiken. Daarom is vandaag een sms gestuurd naar alle gsm-toestellen die in onze provincie aanwezig waren. Het gaat dus niet alleen om wie er woont, maar ook wie hier werkt, op bezoek is, pendelaars en leveranciers. "Bedoeling was om na te gaan of dat in korte tijd lukt", zegt provinciegouverneur Cathy Berx. "Bij twee operatoren liep alles vlot, bij de derde waren er problemen. Die gaan we nu met die operator bespreken. Hij moest op een andere manier van versturen overschakelen. Het kan nog tot 10 uur vanavond duren voor alle berichten zijn vertrokken."