N-VA roept minister Van Quickenborne op om alle banden met Moslimexecutieve te verbreken: "Tabula rasa nodig" 

Wat is de Moslimexecutieve, en wat loopt er mis?



De Moslimexecutieve is het belangrijkste orgaan dat alle moslims in België moet vertegenwoordigen. Dinsdag raakte een rapport van Staatsveiligheid bekend waarin de voorzitter van de Executieve, Mehmet Üstün, gelinkt wordt aan "extremisme in Limburg". Üstün zelf ontkende intussen wat in het rapport staat.

De Executieve krijgt al langer kritiek. Drie bestuursleden stapten naar de ondernemingsrechtbank omdat de top van de Executieve, waaronder Üstün, alle macht naar zich toe zou trekken. De imamopleiding die de Executieve mee moet vormgeven, komt ook maar niet van de grond.