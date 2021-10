Red Hot Chili Peppers op Rock Werchter 2022

Eerder was al bekend dat Pearl Jam, Metallica, Twenty One Pilots en Faith No More op het programma van Rock Werchter stonden. Daar voegt de organisatie nu nog een headliner aan toe. De Red Hot Chili Peppers hebben net een wereldtournee aangekondigd, daarmee zullen ze hun nieuwe plaat promoten die dit jaar nog uitkomt.

Voor de fans wordt het ook een blij weerzien met gitarist John Frusciante. Hij was er bij toen de Red Hot Chili Peppers begin jaren 90 wereldwijd doorbraken met het album "Blood sugar seks magik", maar hij verliet de band al twee keer. Sinds 2019 maakt hij opnieuw deel uit van de groep.

In 2020 en deze zomer kon Rock Werchter wegens de coronapandemie niet doorgaan. De organisatie tekende een alternatieve editie uit: dat leidde deze zomer tot de organisatie van Werchter Parklife, een reeks concerten tijdens de volledige maand juli, dat erg gesmaakt werd door het publiek.

Volgend jaar komt Rock Werchter terug in zijn originele vorm. Het festival vindt plaats van donderdag 30 juni tot en met zondag 3 juli 2022. Dagtickets voor vrijdag 1 juli zijn al uitverkocht.