Defensie beschuldigt "Russische internettrollen" van inmenging in zaak-Jürgen Conings: waar gaat dit over?

Je leest de voorbije jaren wel vaker iets in de pers over "Russische trollenfabrieken". De beruchtste daarvan is het "Internet Research Agency", gevestigd in een Sint-Petersburgs kantoorgebouw waar jarenlang honderden medewerkers dagelijks online conversaties probeerden te beïnvloeden. Dergelijke "trollenfabrieken" worden ook beschuldigd van banden met de Russische inlichtingendiensten, of van financiering door zakenmannen als Yevgueni Prighozhin, een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin.

Het staat vast dat werknemers van de "trollenfabrieken" niet enkel in Rusland maar ook in het buitenland op sociale media actief waren. In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 maakten ze op Facebook allerlei uiteenlopende ideologische actiegroepen aan die er zelfs in slaagden om fysieke betogingen in de Verenigde Staten te organiseren.

Facebook erkende in 2017 dat het honderden profielen en duizenden advertenties geïdentificeerd had waarvan de vingerafdrukken naar Rusland leidden. Die hadden in de Verenigde Staten verdeeldheid proberen te zaaien rond gevoelige maatschappelijke kwesties als immigratie, wapenwetten, holebirechten, etc.