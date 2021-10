Ontploffing bij Thermo Clean in Heusden-Zolder: één dode en vier gewonden

Vanmorgen ontstond een overdruk in een oven. Daarop werd de veiligheidsprocedure in gang gezet, maar toch is het fout gegaan en is er een ontploffing geweest. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en het medische interventieplan werd afgekondigd. Even werden buurtbewoners opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en de airco uit te schakelen, dat was een preventieve maatregel die snel weer is ingetrokken.

De brandweer had de toestand snel onder controle. Voor één arbeider kon geen hulp meer baten, hij is ter plaatse overleden. Het gaat om een twintiger uit Heers. Vier anderen raakten lichtgewond, ze zijn overgebracht naar de ziekenhuizen van Heusden-Zolder en Hasselt. Voor de andere personeelsleden is psychologische bijstand voorzien.

De stabiliteit van het dak van de fabriekshal moet nog gecontroleerd worden met een drone.